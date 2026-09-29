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United Bankshares Aktie 980131 / US9099071071

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Rentables United Bankshares-Investment? 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Bankshares-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Bankshares-Investment verdienen können.

United Bankshares
41.20 EUR 0.00%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Bankshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das United Bankshares-Papier bei 36.32 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 2.753 United Bankshares-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des United Bankshares-Papiers auf 46.72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.63 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.63 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für United Bankshares eine Börsenbewertung in Höhe von 6.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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