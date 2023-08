NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in UMB Financial gekostet

Am 21.08.2018 wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 77.14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die UMB Financial-Aktie investierten, hätten nun 129.634 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen UMB Financial-Papiere wären am 18.08.2023 8’484.57 USD wert, da der Schlussstand 65.45 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 15.15 Prozent verringert.

Der UMB Financial-Wert an der Börse wurde auf 3.18 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch