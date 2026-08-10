UMB Financial Aktie 231889 / US9027881088
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in UMB Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 3 Jahren wurden UMB Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 69.58 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 14.372 UMB Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 07.08.2026 2’092.56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145.60 USD belief. Damit wäre die Investition 109.26 Prozent mehr wert.
Zuletzt verbuchte UMB Financial einen Börsenwert von 11.05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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