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UMB Financial Aktie 231889 / US9027881088

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UMB Financial-Anlage im Blick 12.10.2026 16:02:24

NASDAQ Composite Index-Wert UMB Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UMB Financial-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in UMB Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

UMB Financial
109.07 CHF 1.43%
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Vor 5 Jahren wurde das UMB Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 99.85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10.015 UMB Financial-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (130.30 USD), wäre die Investition nun 1’304.96 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30.50 Prozent angewachsen.

UMB Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.87 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
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