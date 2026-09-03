Ultralife Batteries Aktie 22763 / US9038991025
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03.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ultralife Batteries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ultralife Batteries-Aktien verlieren können.
Das Ultralife Batteries-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Ultralife Batteries-Papier letztlich bei 10.00 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’000.000 Ultralife Batteries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.09.2026 6’190.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 6.19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.10 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Ultralife Batteries eine Börsenbewertung in Höhe von 103.14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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