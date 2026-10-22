NASDAQ Composite Index-Wert Ultralife Batteries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ultralife Batteries von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ultralife Batteries-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ultralife Batteries-Papier bei 6.65 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 15.038 Ultralife Batteries-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93.38 USD, da sich der Wert eines Ultralife Batteries-Anteils am 21.10.2026 auf 6.21 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.62 Prozent eingebüsst.

Zuletzt verbuchte Ultralife Batteries einen Börsenwert von 104.42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch