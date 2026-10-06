NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Ultra Clean-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7.80 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12.821 Ultra Clean-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 74.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 948.97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 848.97 Prozent.

Insgesamt war Ultra Clean zuletzt 3.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch