NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ultra Clean-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Ultra Clean-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Ultra Clean-Anteile an diesem Tag bei 7.17 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, befänden sich nun 1’394.700 Ultra Clean-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 72.43 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 101’018.13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 910.18 Prozent.

Ultra Clean erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch