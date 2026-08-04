NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46.81 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.136 Ultra Clean-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.08.2026 auf 89.17 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 190.49 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 90.49 Prozent vermehrt.

Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.74 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch