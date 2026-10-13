Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Ultra Clean-Einstiegs gewesen.
Am 13.10.2025 wurden Ultra Clean-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27.78 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 35.997 Ultra Clean-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’286.18 USD, da sich der Wert eines Ultra Clean-Anteils am 12.10.2026 auf 63.51 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128.62 Prozent angezogen.
Ultra Clean wurde am Markt mit 3.11 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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