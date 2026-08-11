Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ultra Clean von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ultra Clean-Aktie Investoren gebracht.
Das Ultra Clean-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6.25 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ultra Clean-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 160.000 Ultra Clean-Anteilen. Die gehaltenen Ultra Clean-Aktien wären am 10.08.2026 13’163.20 USD wert, da der Schlussstand 82.27 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +1’216.32 Prozent.
Der Marktwert von Ultra Clean betrug jüngst 3.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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