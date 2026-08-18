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Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070

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Langfristige Investition 18.08.2026 16:02:29

NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Ultra Clean Holdings
65.19 CHF -7.47%
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Ultra Clean-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ultra Clean-Papier bei 23.03 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 434.216 Ultra Clean-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 87.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’158.92 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 281.59 Prozent angewachsen.

Der Ultra Clean-Wert an der Börse wurde auf 3.85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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