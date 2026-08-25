Ultra Clean Holdings Aktie 1773712 / US90385V1070
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25.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Ultra Clean-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ultra Clean von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Ultra Clean-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das Ultra Clean-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ultra Clean-Anteile an diesem Tag 32.44 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.083 Ultra Clean-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 72.78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224.35 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124.35 Prozent angewachsen.
Ultra Clean wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.47 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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