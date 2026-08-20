TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095
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20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TTM Technologies-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren TTM Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde die TTM Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14.57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die TTM Technologies-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.863 TTM Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 116.38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 798.76 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 698.76 Prozent.
Am Markt war TTM Technologies jüngst 13.24 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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