NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TTM Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 10.09.2025 wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 49.43 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die TTM Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 2.023 TTM Technologies-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (124.25 USD), wäre die Investition nun 251.37 USD wert. Das entspricht einem Plus von 151.37 Prozent.

Der TTM Technologies-Wert an der Börse wurde auf 13.60 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch