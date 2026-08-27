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TTM Technologies Aktie 1127815 / US87305R1095

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Rentabler TTM Technologies-Einstieg? 27.08.2026 16:02:19

NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TTM Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in TTM Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

TTM Technologies
99.13 CHF 1.88%
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Heute vor 5 Jahren wurden TTM Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der TTM Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 14.12 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die TTM Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 70.822 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.08.2026 8’618.98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 121.70 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 761.90 Prozent zugenommen.

Insgesamt war TTM Technologies zuletzt 11.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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