NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem TTM Technologies-Papier statt. Diesen Tag beendete die TTM Technologies-Aktie bei 58.53 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17.085 TTM Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des TTM Technologies-Papiers auf 128.20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’190.33 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 119.03 Prozent zugenommen.

TTM Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch