NASDAQ Composite Index-Wert TTM Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TTM Technologies-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das TTM Technologies-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das TTM Technologies-Papier an diesem Tag bei 44.96 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 222.420 TTM Technologies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.08.2026 30’716.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138.10 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 207.16 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von TTM Technologies belief sich zuletzt auf 13.79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch