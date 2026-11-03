NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor einem Jahr verdient

Die Trustmark-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trustmark-Anteile bei 37.39 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2.675 Trustmark-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 45.36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21.32 Prozent angezogen.

Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2.55 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch