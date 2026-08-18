NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Trustmark von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Trustmark-Anteile an diesem Tag 24.34 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in Trustmark-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41.085 Trustmark-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’977.40 USD, da sich der Wert eines Trustmark-Anteils am 17.08.2026 auf 48.13 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 97.74 Prozent.

Jüngst verzeichnete Trustmark eine Marktkapitalisierung von 2.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch