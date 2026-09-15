Trustmark Aktie 979234 / US8984021027
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15.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Trustmark eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Trustmark-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22.15 USD. Wer vor 3 Jahren 10’000 USD in die Trustmark-Aktie investiert hat, hat nun 451.467 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Trustmark-Anteile wären am 14.09.2026 21’277.65 USD wert, da der Schlussstand 47.13 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112.78 Prozent angezogen.
Der Trustmark-Wert an der Börse wurde auf 2.73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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