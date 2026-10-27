NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trustmark von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Trustmark-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Trustmark-Anteile betrug an diesem Tag 27.92 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 358.166 Trustmark-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 46.22 USD gerechnet, wäre die Investition nun 16’554.44 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’554.44 USD entspricht einer Performance von +65.54 Prozent.

Der Börsenwert von Trustmark belief sich jüngst auf 2.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch