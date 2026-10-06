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Profitable Trustmark-Investition? 06.10.2026 16:02:17

NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trustmark-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Trustmark
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Am 06.10.2025 wurde die Trustmark-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.83 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, befänden sich nun 251.067 Trustmark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 45.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’433.59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.34 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Trustmark betrug jüngst 2.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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