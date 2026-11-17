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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Trustmark-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Trustmark-Anteile an diesem Tag bei 33.18 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Trustmark-Aktie investiert, befänden sich nun 301.386 Trustmark-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Trustmark-Aktie auf 47.63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’355.03 USD wert. Mit einer Performance von +43.55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Trustmark jüngst 2.76 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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