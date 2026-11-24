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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Trustmark-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Trustmark von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Trustmark-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Am 23.11.2016 wurden Trustmark-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34.39 USD. Bei einem Trustmark-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.908 Trustmark-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Trustmark-Papiers auf 44.31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128.85 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28.85 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Trustmark belief sich jüngst auf 2.53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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