NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das Trend Micro-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs der Trend Micro-Aktie betrug an diesem Tag 8’265.00 JPY. Wenn ein Anleger damals 1’000 JPY in das Trend Micro-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.121 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 6’609.00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 799.64 JPY wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 20.04 Prozent verringert.

Trend Micro war somit zuletzt am Markt 857.18 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch