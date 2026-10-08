Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
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08.10.2026 10:02:04
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6’060.00 JPY. Bei einer 100-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.017 Trend Micro-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 6’961.00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114.87 JPY wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 14.87 Prozent angezogen.
Der Trend Micro-Wert an der Börse wurde auf 898.62 Mrd. JPY beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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