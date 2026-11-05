NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Trend Micro-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6’590.00 JPY wert. Bei einem Trend Micro-Investment von 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.152 Trend Micro-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6’958.00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’055.84 JPY wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.58 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro bezifferte sich zuletzt auf 929.04 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch