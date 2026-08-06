Trend Micro Aktie 933579 / JP3637300009
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|Lohnendes Trend Micro-Investment?
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06.08.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: Hätte sich eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren gelohnt?
Bei einem frühen Investment in Trend Micro-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Trend Micro-Anteilen an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Trend Micro-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6’434.00 JPY. Bei einem Trend Micro-Investment von 100 JPY zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.016 Trend Micro-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 6’467.00 JPY belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 100.51 JPY wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0.51 Prozent.
Der Börsenwert von Trend Micro belief sich jüngst auf 839.24 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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