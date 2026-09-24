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TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035

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Rentables TransAct Technologies-Investment? 24.09.2026 16:02:18

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen TransAct Technologies-Investment gewesen.

TransAct Technologies
4.96 USD -2.17%
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Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 6.48 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 154.321 TransAct Technologies-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.09.2026 auf 5.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771.60 USD wert. Damit wäre die Investition um 22.84 Prozent gesunken.

Insgesamt war TransAct Technologies zuletzt 52.71 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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