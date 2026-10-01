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TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035

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Frühe Anlage 01.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

TransAct Technologies
4.72 USD 0.11%
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Heute vor 5 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 13.50 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 740.741 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 30.09.2026 3’585.19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4.84 USD belief. Mit einer Performance von -64.15 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte TransAct Technologies einen Börsenwert von 47.71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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