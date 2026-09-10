TransAct Technologies Aktie 515872 / US8929181035
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10.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TransAct Technologies gewesen.
Vor 10 Jahren wurden TransAct Technologies-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 7.30 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1’369.863 TransAct Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’397.26 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 09.09.2026 auf 5.40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.03 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 53.98 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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