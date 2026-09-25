NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.27 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 291.800 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’160.20 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 24.09.2026 auf 45.10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.60 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 348.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch