Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’752 0.2%  Dow 51’546 0.4%  DAX 25’391 0.5%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’300 0.4%  Gold 4’281 0.1%  Bitcoin 69’408 -0.7%  Dollar 1 0.1%  Öl 106.2000 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

Timberland Bancorp Aktie 840290 / US8870981011

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukratives Timberland Bancorp-Investment? 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Timberland Bancorp
45.38 USD 0.67%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34.27 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 291.800 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’160.20 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Anteils am 24.09.2026 auf 45.10 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31.60 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 348.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Timberland Bancorp Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen