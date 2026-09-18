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Timberland Bancorp Aktie 840290 / US8870981011

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Hochrechnung 18.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Timberland Bancorp
46.31 USD -0.81%
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Vor 10 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15.50 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 64.516 Timberland Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 46.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’001.29 USD wert. Damit wäre die Investition um 200.13 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Timberland Bancorp zuletzt 358.67 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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