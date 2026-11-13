NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17.22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.807 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 276.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.61 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 276.48 USD entspricht einer Performance von +176.48 Prozent.

Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 373.57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch