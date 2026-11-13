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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 17.22 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5.807 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 276.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.61 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 276.48 USD entspricht einer Performance von +176.48 Prozent.
Timberland Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 373.57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.
Analysen zu Timberland Bancorp Inc.
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