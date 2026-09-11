NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 11.09.2021 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28.31 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Timberland Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 3.532 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers auf 46.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.43 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 64.43 Prozent zugenommen.

Timberland Bancorp wurde am Markt mit 361.43 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch