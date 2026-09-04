NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 29.14 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 343.171 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.09.2026 auf 46.09 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’816.75 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58.17 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 354.43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch