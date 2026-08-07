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Timberland Bancorp Aktie 840290 / US8870981011

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Frühes Investment 07.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Timberland Bancorp-Investment verdienen können.

Timberland Bancorp
45.46 USD -0.54%
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.95 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.310 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 45.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’477.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.72 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 351.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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