NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 30.95 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.310 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 45.72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’477.22 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 47.72 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 351.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch