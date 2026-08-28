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Timberland Bancorp Aktie 840290 / US8870981011

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Langfristige Investition 28.08.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Timberland Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Timberland Bancorp
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Die Timberland Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33.30 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30.030 Timberland Bancorp-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 46.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’388.59 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’388.59 USD, was einer positiven Performance von 38.86 Prozent entspricht.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 358.94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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