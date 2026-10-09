Timberland Bancorp Aktie 840290 / US8870981011
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|Profitables Timberland Bancorp-Investment?
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09.10.2026 16:02:34
NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Timberland Bancorp-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 28.81 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 34.710 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’575.15 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 08.10.2026 auf 45.38 USD belief. Mit einer Performance von +57.51 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 347.96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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