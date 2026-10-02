NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurde die Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26.89 USD. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.719 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Papiere wären am 01.10.2026 165.97 USD wert, da der Schlussstand 44.63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +65.97 Prozent.

Timberland Bancorp wurde am Markt mit 347.22 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch