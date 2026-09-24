NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren gekostet

Am 24.09.2023 wurde die Textron-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 77.79 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.286 Textron-Aktien im Depot. Die gehaltenen Textron-Aktien wären am 23.09.2026 98.74 USD wert, da der Schlussstand 76.81 USD betrug. Damit wäre die Investition 1.26 Prozent weniger wert.

Insgesamt war Textron zuletzt 13.38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch