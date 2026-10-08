Textron Aktie 977158 / US8832031012
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Textron-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Textron-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38.49 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 259.808 Textron-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 18’973.76 USD, da sich der Wert einer Textron-Aktie am 07.10.2026 auf 73.03 USD belief. Damit wäre die Investition 89.74 Prozent mehr wert.
Textron erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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