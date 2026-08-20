NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Textron-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 79.29 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12.612 Textron-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 19.08.2026 1’088.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 86.29 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 8.83 Prozent.

Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch