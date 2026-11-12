NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Textron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82.48 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.124 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 85.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’041.95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.19 Prozent.

Textron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.70 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch