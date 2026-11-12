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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Textron-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Textron-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 82.48 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.124 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 85.94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’041.95 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4.19 Prozent.
Textron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.70 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.