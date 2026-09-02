Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Texas Capital Bancshares-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Texas Capital Bancshares-Papier bei 60.19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 166.141 Texas Capital Bancshares-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15’894.67 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58.95 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Texas Capital Bancshares belief sich zuletzt auf 4.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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