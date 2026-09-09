NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Texas Capital Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 52.73 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.896 Texas Capital Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Aktie auf 97.69 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 185.26 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +85.26 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Texas Capital Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 4.29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch