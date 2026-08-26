Texas Capital Bancshares Aktie 1500829 / US88224Q1076
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26.08.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Texas Capital Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.08.2023 wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Texas Capital Bancshares-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 60.63 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 16.493 Texas Capital Bancshares-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’626.09 USD, da sich der Wert einer Texas Capital Bancshares-Aktie am 25.08.2026 auf 98.59 USD belief. Damit wäre die Investition um 62.61 Prozent gestiegen.
Der Texas Capital Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 4.25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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