NASDAQ Composite Index-Wert Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Texas Capital Bancshares-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 12.08.2016 wurde die Texas Capital Bancshares-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49.13 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Texas Capital Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 203.542 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 100.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’425.40 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104.25 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Texas Capital Bancshares einen Börsenwert von 4.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch