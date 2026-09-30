Taylor Devices Aktie 975864 / US8771631053
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30.09.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Taylor Devices-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Taylor Devices von vor 5 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Taylor Devices-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Taylor Devices-Papier statt. Zum Handelsende stand die Taylor Devices-Aktie an diesem Tag bei 11.30 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Taylor Devices-Aktie investiert hat, hat nun 884.956 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (62.95 USD), wäre das Investment nun 55’707.96 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 55’707.96 USD, was einer positiven Performance von 457.08 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Taylor Devices belief sich zuletzt auf 210.21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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